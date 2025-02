Kiekko-Espoon Jyrki Aho päivitteli "hassuja päiviä" – "Pelaajat ovat soitelleet"

Kiekko-Espoo nappasi 3–2-jatkoaikavoiton Pelicansista. Ottelun jälkeen päävalmentaja Jyrki Aho kuvaili erikoisia viime päiviä.

Pelicans näytti jo matkaavan kohti voittoa, mutta Cameron Hillisin tasoitusosuma neljä ja puoli minuuttia ennen päätössummeria vei joukkueet ylitöihin. Ratkaisuosuman laukoi lopulta Heikki Liedes ylivoimalla vain seitsemän sekuntia ennen jatkoajan päätöstä.

Ottelun jälkeen Aho huokui tyytyväisyyttä. Sairastelusta kärsivä Kiekko-Espoo joutui otteluun hyvin varamiehisenä, ja kokoonpanoon oli nostettu liuta junioreita. Neloskentällistä miehittivät Niilo Harju, Elias Puolanne, Aatu Heinänen ja seiskapakkina luutinut Atte Heinänen. Heistä Harju ja Aatu Heinänen pelasivat ensimmäiset SM-liigan ottelunsa.

– En tuosta pelistä viitsi niin paljon kommentoida, Aho aloitti ja vakuutti tyytyväisyyttään.

Päävalmentaja kuvaili viimeisiä paria päivää "aika hassuiksi".

– Pelaajat on soitellut enemmän kuin aikoihin mulle, ja sen tietää, mitä asiaa niillä on joka kerta ollut. Nyt on miehiä tippunut, ja olen tosi tyytyväinen, miten meidän nuorten miesten kenttä tuli tuohon.

– Ainut, mitä tässä on mietitty, on että kuka tippuu seuraavaksi. Semmoista elämää tässä on vietetty. Siihen nähden olen tosi tyytyväinen joukkueeseen. Siinä ei heikkoja lenkkejä ollut. Kaikki lähti leikkiin mukaan haaste mielessä.

Taudit jyllävät tällä hetkellä laajasti. SM-liiga kertoi keskiviikkona, että sarjassa luovutaan ottelun jälkeisistä kättelyistä vakean influenssatilanteen vuoksi. Kättelyt hoidetaan jatkossa kiekkohanskat kädessä.

Kiekko-Espoo nousi voiton tuomilla kahdella pisteellä sarjataulukossa yhdeksänneksi ohi HPK:n. Se on tasapisteissä kahdeksantena olevan Tapparan kanssa.