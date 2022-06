HIFK:n pomo kiistää väitteen Mixu Paatelaisen sopimuksesta – valottaa neuvotteluja ulkomaisten ostajaehdokkaiden kanssa: "Kaikki ovat ihan todellisia"

Tilanne on edelleen akuutti, mutta HIFK Fotboll Ab:n puheenjohtajan Heikki Pajusen mukaan valonpilkahduksia on näkyvissä.

– Tämän hetken käsitys on, että palkat saadaan kesäkuussa maksettua, mutta 140 000 euroa koostuu paljon muustakin kuin niistä, eikä se ole vielä koossa. Mutta tosi hyvällä sykkeellä ovat ihmiset lähteneet liikkeelle. Tosi paljon henkistä tukea on tullut, Pajunen kertoo.

"Ei mitään huuhaakeskusteluja"

– Ei nyt vielä varmaan kannata, mutta tuota… Tämä on tietysti meille hankalaa, emme voi oikein kertoa mitään ennen kuin on kerrottavaa, emmekä haluta synnyttää toiveita, jotka eivät ole realistisia. Mutta ei me tietenkään näitä keskusteluja käytäisi, jos ne eivät olisi realistisia. Mikä niiden todennäköisyys on päätyä maaliin, sitä on vaikea arvioida. Sanotaan, että ei me mitään huuhaakeskusteluja olla käymässä. Kaikki ovat ihan todellisia keskusteluja.