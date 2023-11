Jatkaako Olli Jokinen Jukureissa? Kohuviestiä selittävältä seurapomolta paljastus valmentajatilanteesta

Jukurit julkaisi torstaina jo aamukuudelta tiedotteen, jossa seuran taloustilannetta kuvailtiin vakavaksi.

– Tämä tilanne ei ole kestävä. Meidän tulee menestyä ja seistä omin jaloin. Muutos on tehtävä nyt, ennen kuin on liian myöhäistä. Nyt voimme vielä vaikuttaa. Olemme tulleet tilanteeseen, jossa taloudellista pohjaa on pakko tervehdyttää, jotta Mikkelissä pelataan kotimaista pääsarjakiekkoa myös seuraavina vuosina, tiedotteessa todetaan.

MTV Urheilu tavoitti seuran toimitusjohtajan Antti Laakson. Hän korostaa, että mediassa hätähuudoksi tulkittu tiedote oli ennen kaikkea suunnattu seuran kotiseudulle.

– On se (taloustilanne) tietysti vakava. Avoimen kirjeen tarkoitus oli herättää Mikkeli ja Etelä-Savo, että tarvitaan apua, ja paras apu on tulla hallille. Sanoma on mennyt hienosti perille, Laakso sanoo.

Avoimessa kirjeessä todetaan, että taloustilannetta on tervehdytettävä, jotta Jukurit pelaa SM-liigassa myös tulevaisuudessa. Onko kuluvan kauden läpivieminen nyt uhattuna?

– No ei sinällään ole uhkana. Sanotaan näin, että jos me emme saa lisää yleisöä, niin keväästä tulee vaikea.

Mitä se käytännössä tarkoittaa?

– Sitä, että taloudellisesti tulee vaikeaa. Tilanne ei ole nyt akuutisti päällä. Kaikki palkat pystytään maksamaan. Mitään rästejä tai maksuviiveitä ei ole mihinkään suuntaan.

Tiedote on herättänyt valtakunnallisesti huomiota, vaikka se oli ohjattu Etelä-Savon alueelle. Koetko, että viestintä on jollakin tavalla tässä epäonnistunut?

– En. Tarkoitus oli olla vakava viesti, niin kuin se onkin. Turha sitä on kaunistellakaan. Tiedettiin, että kiinnostus on valtakunnallista. Ei siinä, niin sen kuuluukin olla, jos kyseessä on Suomen seuratuin laji.

Ulostulossa Jukurit vetosi yleisöön ja yhteisöön, mutta seuran omat konkreettiset toimet jäivät uupumaan. Mitä seura voi itse tehdä, jotta alho taittuu?

– Käytännössä kesken kauden kun sopimukset on päällä, niin se on, ei nyt mahdotonta, mutta aika vaikeaa. Jollakin tavalla me joudumme miettimään, että miten tätä sopeutetaan niin, ettei urheilullinen uskottavuus kärsi. Tulemme tulevaisuudessa siitäkin sitten julki. Siihen vaikuttaa sitten tietysti valmentajavalinnat ja kaikki.

Päävalmentaja Olli Jokisen sopimus päättyy tähän kauteen. Jokinen on kertonut aiemmin MTV Urheilulle, että Mikkelissä jatkaminen on hänelle yksi potentiaalinen vaihtoehto. Onko Jokinen taloudellisesti mahdollinen vaihtoehto seuralle?

– On. Edelleen neuvottelemme Ollin kanssa.

Minkälainen tilanne päävalmentajarekrytoinnissa on? Montako vaihtoehtoa on pöydällä?

– No ei ole montaa.

Onko niitä kaksi?

– On.