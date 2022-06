HIFK:lle myönnettiin loppuvuodesta liigalisenssi, kun se täytti omistajanvaihdoksestaan ja epäselvästä tilanteestaan huolimatta lisenssin ehdoksi asetetut vaatimukset. Nyt tilanne on muuttunut, ja seura on akuutissa rahantarpeessa. MTV Urheilulle tilannetta kommentoinut Laitinen sanoo, että loppuvuodesta seura täytti kaikki lisenssin ehdot.

– Silloin lokakuussa, kun paperit on jätetty ja sitten on lisenssi myönnetty, HIFK on läpäissyt sen sääntöjen mukaisen testauksen. Kun ei tiedä yksityiskohtia, ei sen enempää pysty sanomaan, Laitinen.