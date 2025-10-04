HPK:n kuumaverinen tähtihyökkääjä Cameron Wright hölmöili itsensä ulos pelistä juuri, kun hämeenlinnalaiset olivat nousseet tasoihin Tapparan vieraana.

Ottelun päätöserässä kahden maalin takaa-ajoasemassa ollut HPK nousi ryminällä 2–2-tasalukemiin, kun Sami Päivärinta ja Harri Kainulainen osuivat vain 33 sekunnin välein.

Tässä vaiheessa päättyi myös kultakypärä Wrightin ilta. Hetken hämmennyksen jälkeen tv-lähetyksessä näkyi, miten HPK:n kanadalaishyökkääjä kävi maalin jälkeen ilkkumassa Tappara-vahti Christian Heljangolle.

Wright sai tilanteessa kymmenen minuutin käytösrangaistuksen epäurheilijamaisesta käytöksestä.