Rauman Lukko voitti norjalaisen Storhamarin 5–2 ja eteni CHL:n puolivälieriin yhteismaalein 8–4.
Avausottelun Norjassa 3–2 voittanut Lukko koki ottelun avauserässä kolauksen, kun vierasjoukkue Storhamar nousi yhteismaaleissa tasoihin.
Lukko onnistui kuitenkin kääntämään tilanteen Aarne Intosen ja Ponthus Westerholmin osumilla. Päätöserään lähdettiin kuitenkin 2–2-tasatilanteesta.
Päätöserässä Lukko löi kaasun pohjaan iskemällä kolme maalia Steven Jandricin, Pathrik Westerholmin ja Mikael Ruohomaan johdolla ja marssi lopulta 5–2-voittoon. Voiton myötä Lukko nappasi paikan puolivälierissä yhteismaalein 8–4.
Puolivälierissä Lukko kohtaa voittajan Zugin ja Sparta Prahan välisestä otteluparista.