TPS:n ja Jukurien välinen SM-liigaottelu sai kuumatunteisen käänteen toisen erän lopussa.

Nujakka alkoi, kun Jukurien puolustaja William Worge Kreu taklasi omalla siniviivallaan hyökkäykseen osallistunutta TPS:n Jesse Pärssistä kädet kohotettuna ylävartaloon.

TPS:n Sisu-Petteri Lehtonen kävi käsiksi Jukurit-pakkiin. Kaksikko pudotti hanskansa ja päätyivät nyrkkitappelun jälkeen molemmat pelirangaistuksen kanssa suihkuun.

Lehtonen sai tilanteesta lisäksi kahden minuutin rangaistuksen väkivaltaisuudesta.