Tapparan faneilta raju ele – vaadittiinko Rikard Grönborgille potkuja?

Tapparan fanit tekivät mielenilmauksen lauantain Lukko-pelin jälkeen.

Kun iltapäivän taisto päättyi, Tapparan fanipäädyssä useat kannattajat nostivat kenkänsä ilmaan.

Tällä eleellä viitataan potkuihin. Samankaltaisia temppuja on nähty muun muassa Huuhkajien kannattajaryhmältä eli Pohjoiskaarteelta ja HJK:n faneilta.

Video eleestä näkyy jutun yläreunasta.

Se, että vaadittiinko mielenilmauksessa potkuja Tapparan päävalmentajalle Rikard Grönborgille, on nyt avoin kysymys. Reaktio on joka tapauksessa peräisin siitä, miten heikosti Tappara on esiintynyt jo tovin ajan Liigassa.

Kolmen edelliskevään mestari Tappara on sarjassa vasta kuudentena. Se on hävinnyt edellisistä viidestä ottelustaan neljä.

Fanien ele ei noussut esille Tapparan ja Lukon ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Tarvitsemme lisää tasaisuutta, Tapparan päävalmentaja Grönborg totesi, viitaten siihen, että kirvesrintojen pitäisi päästä samankaltaiseen ”flow-tilaan”, missä sen tämän päivän vastustaja Lukko on.

Lukko otti jo yhdeksännen perättäisen voittonsa Liigassa. Se johtaa sarjaa neljän pisteen erolla ennen Ilvestä.

Grönborg, 56, nimitettiin kesällä 2023 Tapparan päävalmentajaksi. Hän luotsasi heti liigan debyyttikaudellaan Tapparan mestariksi.