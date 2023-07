Hetki sitten padelia pelasivat "kaikki", nyt hurmos vaihtui yrityssaneeraukseen – liitto vastaa, onko lajilla tulevaisuutta

Mailapeli padel on marssinut rytinällä Suomen suosituimpien pallopelien joukkoon. Padel-kentistä alkaa kuitenkin olla Suomessa jo ylitarjontaa. Liiketoiminnan kannattavuutta haastavat myös energian hinta sekä inflaation nostamat kustannukset.

Janne Jukarainen Suomen Padelliitosta kertoo, että vauhti on ollut viime vuosina huimaa.

– Oikeastaan vuosi 2019 aloitti todella voimakkaan kasvun Suomessa. Investoijia on useita, joillakin alueilla kävi niin, että useita eri toimijoita investoi alueille toisistaan tietämättä, Jukarainen kertoo MTV Uutisille.

Onko se jo liikaa? Hiipuuko lajin viehätys? Open Padel Suomen toinen perustajista, Matias Kuusinen kertoo, että padel on kasvanut jo sen ikäiseksi, että kiinnostavuuden heilahdus on väistämätöntä.

– Laji on jo sen ikäinen, että varmasti tulee tilanteita, että välillä kasvu on kovempaa ja kasvu on hitaampaa. Meillä ei mikään viittaa kuitenkaan siihen, että suosio olisi laskussa, Kuusinen kertoo.