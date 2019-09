Maailman nopeimmin leviävän pelin Padelin suosio vahvassa kasvussa Suomessa

Padelin on arvioitu olevan yksi maailman nopeimmin leviävä sen helppouden vuoksi. Kolmekymmentä vuotta vanha peli rantautui Suomeen jo reilu kymmenen vuotta sitten.



Padelin suosion sanotaan perustuvan matalaan aloituskynnykseen ja sosiaalisuuteen. Tavoitteena on pitää pallo pomppimassa eikä lopettaa sitä kovalla syötöllä kuten useimmissa mailapeleissä. Pisteitä saa, jos pallo pomppaa vastustajan alueella useammin

kuin kerran. Laji on siis yhdistelmä tennistä ja squashia.



Suomen Padelliiton hallituksen jäsenen Kalle Väinölän​​​​​​​mukaan Suomen valloitus on edennyt halli kerrallaan.



– Viimeisen parin vuoden aikana uusia kaupunkeja on tullut tosi paljon lisää ja tiedän jo nyt, että muutamaan uuteen kaupunkiiin tulee kenttiä lähiaikoina. Pelaajia sanoisin on 10- 20 000 sitä on tosi vaikea arvioida, kun pelaajan ei tarvitse olla minkään klubin jäsen, kertoo Väinölä.



"Eksyimme vahingossa Padelkentälle"

Meksikosta lähtöisin oleva laji on erityisen suosittu Espanjassa, jossa Padel Club Finlandin perustaja vahingossa eksyi padelkentälle.



– Emme päässeet pelaamaan golfia, joten ajelimme ja eksyimme Padelkentän luo, jossa ulkokentällä Malagassa oli illalla kirkkaat valot ja paljon perheitä pelaamassa. Jäimme katsomaan peliä ja pääsimme kokeilemaan. Jäimme koukkuun heti ja nyt on oma maila ja pelaamme omilla kentillä, muistelee Juha Jokela, joka oli perustamassa Padel Club Finlandia.