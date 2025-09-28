Huomenta Suomessa testattiin Linnanmäen kauhufestivaalit yhdessä raumalaisartistin kanssa.

Sketsivideoilla ja hittibiiseillä suureen suosioon noussut Marios ”HesaÄijä” Kleovoulou kertoo olevansa kauhun lisäksi erityisesti tieteisfiktion suuri fani.

– Mä olen kauhea scifi-fani ja sitten kun siihen yhdistää vielä kauhun, niin se on aika hyvä pläjäys.

Hän muistaa lumoutuneensa esimerkiksi Alien -elokuvan olennosta jo 7-vuotiaana, vaikka häntä kiellettiinkin katsomasta aikuisille tarkoitettua tuotosta.

– Joskus vahingossa näin keittiön taulun kautta heijastuksena sen olennon, ja olen rakastanut sitä siitä lähtien, raumalainen perheenisä muistelee.

9:04 Katso HesaÄijän haastattelu kokonaisuudessaan.

Kyproksella syntynyt 39-vuotias artisti ei peittele jännitystään, kun hän astuu yhdessä juontaja Niina Backmanin kanssa sisään Linnanmäen iik!weekeille. Siellä oikeat näyttelijät ovat tarjonneet ihmisille piinaavia elämyksiä lähes koko syyskuun ajan.

– Kiljun yhä kuin 8-vuotias pikkutyttö, mutta tykkään tällaisista kokemuksista. Siinä tuntee elävänsä!

Katso yllä olevalta videolta, miten HesaÄijä ja Niina selvisivät kauhun keskellä!