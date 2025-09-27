Artisti Ellinooran kappaleet saattavat olla vaaleanpunaisen hattaran ja herkkyyden sävyttämiä, mutta hänen live-esiintymisensä ovat täyttä tulta ja tappuraa.

Artisti Ellinoora, 31, kertoo Huomenta Suomessa olevansa tekijänä vastarannan kiiski.

– Olen halunnut mennä omaa polkua ja tehdä sellaista pop-musiikkia, kun sielu ja sydän sanoo. Olen aina uskonut albumeihin ja sanonut, että tämä on kokonaisuus, joka pitää kuunnella alusta loppuun. On ihanaa, että viesti on tuntunut menneen perille. Levyt ovat se merkki maailmaan, jonka haluaa itsestään jättää, Ellinoora tiivistää.

Hän julkaisi uuden Melankolisten laulujen klubi -albuminsa 26. syyskuuta.

Ellinoora tunnetaan energisenä esiintyjänä ja hän pitää live-esiintymisiä pyhänä asiana.

– Artisti on aina yhtä hyvä kuin edellinen keikkansa. Pitää aina antaa ihan kaikki, mitä on annettavana. Esiintymiseni ovat toki poppia, mutta ne pohjaavat enemmän punk-rockiin ja sen tyyppiseen asenteeseen kuin pelkästään emotionaaliseen tulkintaan, Ellinoora selventää.

Artisti pääsee revittelemään toden teolla loppuvuodesta, kun hän esiintyy Tampereen Nokia Arenalla 22. marraskuuta.

Katso videolta, miksi Lontoo on Ellinooran sielunkaupunki.