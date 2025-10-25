Harry ja Meghan joutuvat jälleen etsimään uutta työntekijää tiimiinsä.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin viestintäpäällikkö Emily Robinson lopettaa työnsä pariskunnan palveluksessa, kertoo People.

Robinson aloitti työnsä Harrylle ja Meghanille tämän vuoden toukokuussa. Sitä ennen hän työskenteli Netflixillä julkisuuspäällikkönä.

Lähteiden mukaan Robinson päätti irtisanoutua omasta aloitteestaan.

Myös Robinsonia ennen Harryn ja Meghanin tiimissä on ollut runsaasti vaihtuvuutta, muun muassa viestinnän ammattilaisten osalta.

Tämän vuoden kesällä uutisoitiin, että kaksi pariskunnan muuta viestintätyöntekijää jättivät irtisanoutuivat ensimmäisen työvuotensa jälkeen. Viime vuonna parin kansainvälinen lehdistösihteeri ja viestintäpäällikkö irtisanoutui ja perusti oman viestintäyrityksensä.