Päätös on synnyttänyt valtavasti keskustelua ympäri maailman. Sussexin herttuatar Meghan otti osaa keskusteluun Vogue -lehdessä yhdessä feministiaktivisti Gloria Steinemin ja journalisti Jessica Yellinin kanssa.

– Naiset kertovat jo tarinoita siitä, kuinka heidän fyysinen turvallisuutensa on vaarassa. Naiset, joilla on resursseja, matkustavat tehdäkseen abortin, ja ne, joilla ei ole, saattavat yrittää tehdä itselleen abortin suurella riskillä, hän sanoi.

– Ajattelen sitä, miten onnekkaaksi tunsin itseni saadessani molemmat lapseni. Tiedän, miltä tuntuu olla yhteydessä siihen, mitä kehossasi kasvaa. Se, mitä kehollemme tapahtuu, on niin syvästi henkilökohtaista, mikä voi myös johtaa hiljaisuuteen ja stigmaan, vaikka niin monet meistä käyvät läpi henkilökohtaisia ​​terveyskriisejä.

Meghan kertoi tietävänsä myös, miltä keskenmeno tuntuu. Herttuatar kävi läpi keskenmenon vuonna 2020, vuosi ennen hänen ja prinssi Harryn toisen lapsen Lilibetin syntymää. Hän kertoi raskaasta kokemuksestaan New York Times -julkaisussa vuonna 2020.

– Tässä on kyse naisten fyysisestä turvallisuudesta. Lisäksi on kyse myös taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta, yksilön itsemääräämisoikeudesta ja siitä, keitä me yhteiskuntana olemme. Ketään ei saa pakottaa tekemään päätöksiä, joita hän ei halua tehdä, jotka ovat vaarallisia tai vaarantavat hänen henkensä, hän sanoi.