Herttuatar Meghan kiusoittelee viivästyneen ohjelmansa kulissien takaisella sisällöllä

Herttuatar Meghanin uusi sarja With Love Meghan julkaistaan pian.

Herttuatar Meghanin uuden Netflix-sarjan uusi julkaisupäivä lähenee ja With Love, Meghan -ohjelman on määrä nähdä päivänvalo viimein tiistaina 4. maaliskuuta. Sarja oli alunperin tarkoitus julkaista tammikuun puolivälissä, mutta sitä siirrettiin Kalifornian historiallisen laajojen ja tuhoisien maastopalojen takia.

Vuoden alussa Meghan palasi näyttävästi Instagramiin, jossa on muun muassa promotoinut ohjelmaansa. Helmikuun 27. päivä hän julkaisi Instagram-tilillään videon, jossa jakoi behind the scenes -tyyppisen videokoosteen sarjansa kuvauksista.

Daily Mailin mukaan video poistettiin jostain syystä nopeasti julkaisun jälkeen, mutta se julkaistiin lopulta kuitenkin pian uudelleen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Kuusi päivää enää siihen, että ohjelmamme julkaistaan Netflixissä! Juhlistan työryhmää ja kaikkia, jotka auttoivat tekemään tästä totta. Lähtölaskenta on alkanut, Meghan tunnelmoi päivityksessään.

Videolla näkyy, kuinka Meghan puuhastelee yhdessä ohjelmansa kulisseissa sen työntekijöiden kanssa. Herttuatar myös jopa tanssahtelee videolla, jolla vilahtavat myös hänen puolisonsa prinssi Harry sekä Meghanin edesmennyt Guy-koira, jonka poismenosta hän julkaisi tunteikkaan päivityksen vuoden alussa.

Meghanin lifestyle-ohjelmassa tehdään ruokaa, hoidetaan puutarhaa ja vietetään aikaa "ystävien kanssa" eli ohjelman vieraiden kera. Sarjassa nähdään Meghanin lisäksi muun muassa Minky Kaling, Alice Waters sekä Roy Choi.

Kuninkaallisista velvollisuuksistaan vetäydyttyään vuoden 2020 alussa Meghan ja Harry solmivat yhdessä Netflixin kanssa rahakkaan sopimuksen, jonka myötä he ovat tuottaneet ja tuottavat vielä vastaisuudessakin sarjoja suoratoistopalveluun. Suurimman huomion pariskunnan Netflix-projekteista on saanut joulukuussa 2022 julkaistu Harry & Meghan -dokumenttisarja, jossa pariskunta kertasi suhteensa vaiheita sekä kuninkaallisen elämänsä myötä kokemuaan hankaluuksia.