Herttuatar Meghan julkaisi otoksen lapsistaan – joutui näyttävän kuittailun kohteeksi edellisenä iltana

Saturday Night Liven roastaamisen kohteeksi joutunut herttuatar Meghan juhlisti äitienpäivää perheensä kanssa tunnelmoiden.

Herttuatar Meghan jakoi äitienpäivän kunniaksi Instagram-tilillään kuvan, jossa pitelee sylissään hänen ja prinssi Harryn lapsia Archieta, 6, ja Lilibetia, 3. Kuvassa kolmikko on selin kameraan päin.

Yhdysvalloissa äitienpäivää juhlistettiin Suomen tavoin sunnuntaina 11. toukokuuta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Hyvää äitienpäivää! Kippis sille, että sen kaiken kanssa voi tasapainoilla ilolla! Ja nämä kaksi timanttia, jotka yhä yrittävät kiivetä "äitivuorelle", hukuttavat minut pusuihin ja tekevät jokaisesta päivästä mitä ikimuistoisimman seikkailun... Se, että olen äitinne on elämäni suurin etuoikeus, Meghan tunnelmoi päivityksessään.

– Minä myös rakastan teitä "enemmän kuin kaikkia tähtia taivaalla, kaikkia sadepisaroita sekä kaikkea suolee maailman kaikkien ranskalaisten päällä".

Äitienpäivää edeltävänä iltana Meghan ja Harry joutuivat näkyvän pilkan kohteeksi, kun he olivat osa Saturday Night Liven sketsiä.

Ohjelman perinteisen "uutiskatsauksen" aikana uutisankkuria esittänyt koomikko Colin Jost vitsaili, että Yhdysvallat ja Iso-Britannia olisivat solmineet presidentti Donald Trumpin johdolla uuden kauppasopimuksen, joka "avaisi brittimarkkinat amerikkalaisille yrityksille".

– Ainut, mitä Britannia vaatii, on se, että me pidämme nämä kaksi, Jost heitti ja samalla ruudulle lävähti kuva Harrysta ja Meghanista.

Pariskunta on ollut jälleen runsaasti otsikoissa viime aikoina. Maaliskuussa Netflixissa julkaistiin Meghanin uusi lifestyleohjelma With Love, Meghan, joka on saanut kritiikkiä osakseen.

Harry puolestaan piti hiljattain katkeran avautumisen BBC:lle hävittyään jälleen oikeudessa Isossa-Britanniassa koskien turvajärjestelyjään.