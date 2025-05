Herttuatar Meghan julkaisi harvinaisia kuvia lapsistaan ja suhteen varrelta: "Seitsemän vuotta avioliittoa"

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry viettävät vuosipäiväänsä. Sen kunniaksi Meghan Markle julkaisi perheestään ennennäkemättömiä kuvia.

Prinssi Harryn, 40, ja herttuatar Meghan, 43, ovat olleet seitsemän vuotta naimisissa. Meghan Markle julkaisi sen kunniaksi Instagramiin kuvakokoelman, jossa on paljon ennennäkemättömiä kuvia muun muassa pariskunnan lapsista, Lilibetistä ja Archiesta. Kuvakokoelmassa on kuvia myös parisuhteen alkuvaiheilta. Taulun keskellä lukee käsinkirjoitettu teksti "meidän rakkaustarinamme".

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Seitsemän vuotta avioliittoa. Elinikäisiä tarinoita. Kiitos kaikille teille (joko vierellämme tai kaukana), jotka olette rakastaneet ja tukeneet meitä koko rakkaustarinamme ajan - arvostamme teitä. Hyvää vuosipäivää! Markle kirjoittaa.

He menivät naimisiin vuonna 2018 St. Georgen kappelissa, joka sijaitsee Windsorin linnan mailla.

Harry, Meghan ja parin lapset Archie ja Lilibet asuvat Kalifornian Montecitossa.

Pariskunta on ollut jälleen runsaasti otsikoissa viime aikoina. Maaliskuussa Netflixissa julkaistiin Meghanin uusi lifestyleohjelma With Love, Meghan, joka on saanut kritiikkiä osakseen.

Harry puolestaan piti hiljattain katkeran avautumisen BBC:lle hävittyään jälleen oikeudessa Isossa-Britanniassa koskien turvajärjestelyjään.