Herttuatar Meghan juhli syntymäpäiviään – bongattiin prinssi Harryn kanssa illalliselta

Meghan ja Harry ovat olleet viime aikoina erilaisten huhujen keskiössä, kun pariskunnan on muun muassa väitetty viettävän aikaa erillään. Joidenkin huhujen mukaan kaksikon väitetty erossaolo johtuisi siitä, että he molemmat edistävät henkilökohtaisia urapolkujaan ja työprojektejaan, mutta parin on myös väläytelty olevan jopa eron partaalla.