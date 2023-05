Nyt puhuu yksi prinssi Harrya ja herttuatar Meghania takaa-ajoiltana kuljettaneista taksikuskeista – hänen lyhyen ajonsa aikana valokuvaajat eivät olleet päällekäyviä

New Yorkissa taksia ajava Sukhcharn Singh oli yksi niistä taksikuskeista, joka kuljetti prinssi Harrya ja herttuatar Meghania tiistai-iltana 16. toukokuuta, kun he yrittivät karistaa kannoiltaan valokuvaajia . Singh kertoi pariskunnan olevan selkeästi hermostunut lyhyen matkan aikana.

Harryn ja Meghanin tiedottaja kertoi lausunnossaan, että he olivat kokeneet lähes katastrofaalisen autojahdin tiistaina. New Yorkin poliisi vahvisti tapauksen ja sanoi, että useat valokuvaajat tekivät matkanteosta ​​haastavaa.

Pariskunta oli New Yorkissa ja osallistui Ms Foundation Women of Vision Awards -palkintoseremoniaan yhdessä Meghanin äidin, Doria Raglandin, kanssa. Seremoniasta lähtönsä jälkeen seurue joutui paparazzien jahtaamaksi. Tiedottajan mukaan he menivät suojaan valokuvaajia Manhattanin poliisiasemalle, mistä Singh otti heidät kyytiinsä.