Harryn ja Meghanin hulppea kartano houkuttelee tunkeilijoita – alueelle yritettiin murtautua kahdesti kahden viikon sisällä

Sussexin herttuapari muutti vuonna 2020 Monteciton kartanoon, joka tunnetaan virallisesti nimellä Chateau of River Rock. Kartanossa on yhdeksän makuuhuonetta, 16 kylpyhuonetta ja erillinen vierastalo, jossa on kaksi makuuhuonetta ja kaksi kylpyhuonetta. Prameaan kiinteistöön kuuluvat kuuluvat myös kylpylä, tenniskenttä ja yksityinen leikkipaikka pariskunnan lasten käyttöön. Alueelle vie pitkä yksityinen tie ja alue on rajattu turvaporteilla.