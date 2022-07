Herttuatar Camilla antoi harvinaisen haastattelun Voguelle – kertoo suhtautumisestaan ikääntymiseen

Herttuattarella on viisi lastenlasta ijiltään 12 - 14-vuotiaita, ja hän on heidän kanssaan paljon yhteyksissä. Hän hehkuttaakin nuorisoaan:

– Me opimme nuorilta ihmisiltä, ja he oppivat meiltä. Näin se on aina ollut. Tiedäthän, että isoäitinä olemisen kiva puoli on se, että voit hemmotella heitä silloin tällöin, antaa heille enemmän asioita, joita heidän vanhempansa ovat kieltäneet heiltä, Herttuatar sanoo.