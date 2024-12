Tom Parker Bowles puhuu harvinaisen avoimesti siitä, kuinka hänen elämänsä kääntyi päälaelleen Camillan ja Charlesin suhteen tultua julki.

Kuningatar Camillan esikoinen Tom Parker Bowles, 49, on markkinoinut viime aikoina aiemmin syksyllä julkaisemaansa keittokirjaa Isossa-Britanniassa, ja raottanut sen myötä myös elämäänsä Camillan lapsena sekä prinssi Williamin ja prinssi Harryn velipuolena, kertoo Marie Claire. Parker Bowles tunnetaan Isossa-Britanniassa perimänsä lisäksi myös muun muassa ruokakriitikkona MasterChef-ohjelmasta.

Vastikään antamassaan haastattelussa Parker Bowles muun muassa kertoo, kuinka uutinen hänen äitinsä ja tuohon aikaan Walesin prinssinä tunnetun Charlesin suhteesta muutti aikoinaan hänen elämänsä täysin.

– Se oli iltapäivälehdistön huippuaikaa. Muistan, kuinka paparazzit jahtasivat minua kovalla vauhdilla yrittäen saada kuvan. Äidilleni huudettiin, jotta hänestä olisi saatu irti reaktio. Tönimistä, tuuppimista. Se oli kammottavaa, ja samalla yritti olla suojelevainen äitiään kohtaan.

Parker Bowlesin mukaan perheen kodin porteilla olleiden paparazzien laskeminen aamuisin oli lopulta yhtä normaalia kuin aamupalan tekeminen. Hän kuvaili lehdistön tunkeilemisen olleen jopa "barbaarista", ja totesi voivansa samaistua vahvasti Williamin ja Harryn kokemuksiin.

– Opin kauan sitten, etten työnnä omia pulleita sormiani Williamin ja Harryn maailmaan. Mutta oli kauhistuttavaa, mitä he kävivät läpi. Minun kokemukseni on miljardiosa siitä, mitä he ovat joutuneet käymään läpi, mutta helvetti, tunnen sympatiaa heitä kohtaan.

Camillan ja Charlesin salasuhde tuli julkiseksi vuonna 1993, kun julki vuodettiin pariskunnan yksityinen ja intiimi puhelinkeskustelu.

Charles ja Camilla sanoivat toisilleen tahdon vuonna 2005. Tom Parker Bowles ja Laura Lopes kuvassa oikealla Camillan isän Bruce Shandin takana.

Camillalla on ensimmäisestä liitostaan Andrew Parker Bowlesin kanssa Tom Parker Bowlesin lisäksi tytär, 46-vuotias Laura Lopes.

Tom Parker Bowles ei tarkentanut haastattelussa sitä, millaiset hänen välinsä nykyään ovat prinssiveljeksiin, mutta huhujen mukaan hän ei ole erityisen läheinen Williamin tai Harryn kanssa. Parker Bowles sen sijaan kertoi saattavansa osallistua tänä vuonna ensimmäistä kertaa kuninkaallisten yhteiseen joulunviettoon Sandringhamissa äitinsä Camillan ja isäpuolensa kuningas Charlesin kutsumana.

– Heillä on ollut helvetilliset kaksi vuotta. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän tulee tietoiseksi kuolevaisuudesta, varsinkin sairauksista ja kaikesta muusta.