MTV:n lukija seisoi vielä jonossa, kun oma lento lähti: "Välttämättä kaksi tuntiakaan ei riitä"– tästä syystä Helsinki-Vantaalla on nyt ruuhkaa, vaikka lentoja on vähän

Ruuhkautumista on MTV Uutisiin yhteyttä ottaneen lukijamme mukaan ollut useiden kuukausien ajan sekä lähtöselvityksessä että turvatarkastuksessa.

"Välttämättä kaksi tuntiakaan ei riitä"

Pahimmillaan hän on joutunut jonottamaan kentällä parisen tuntia.

– Aamulennot ovat kaikkein pahimpia. Silloin on tosi kovat ruuhkat – välttämättä kaksi tuntiakaan ei riitä.

– Todella erikoista, että heillä on niin vähän henkilöstöä lähtöselvityksessä ja turvatarkastuksessa, lukija ihmettelee.

MTV Uutisille on kerrottu toisesta lähteestä, että turvatarkastuspisteille on muodostunut pitkiä jonoja myös syyskuun puolella. Eräs lähde kertoo jonottaneensa kentällä kolme tuntia.

Näin Finavia kommentoi

Finavian viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille, että resurssipula ja siten myös ruuhkatilanne turvatarkastuksessa on helpottunut syyskuun aikana.

Turvatarkastuspisteet olivat ruuhkautuneet vielä syyskuun alussa. Finavia ei osaa arvioida, miten pitkään matkallelähtijä on joutunut jonottamaan omaa vuoroaan, mutta ajoittain aikaa jonottamiseen on kulunut "tavallista aamuruuhkaa enemmän".

Myös vuorokaudenajalla on merkitystä: ruuhkaisinta kentällä on aamuisin ja iltapäivisin, Finaviasta sanotaan.

– On tärkeää, että matkustaja saapuu lentokentälle ajoissa.

Resurssipula on alalla yleisessä tiedossa

– On mahdollista, että matkustaja ei ole ehtinyt lennolle juuri sen takia, että lähtöselvitys on ensin ruuhkautunut ”koronapapereiden” takia ja sen jälkeen turvatarkastus on ruuhkautunut.