Ensi viikolla viilenee ja kesämyräkkä kulkee Suomen yli: "Nyt kannattaa lomalaisten ottaa kaikki irti lämmöstä" – Katso oman alueesi lämpötilat!

Juhannusaatto oli jopa 2000-luvun lämpimin, kun Kuopiossa mitattiin 28,5 astetta. Lauantaina ja sunnuntaina on kuitenkin ollut myös tuulista ja tuuli onkin kaatanut puita muun muassa Oulun seudulla ja Savossa.

Manner-Eurooppaan superhelle – "Kuumuus on sitä luokkaa, että asfaltti sulaa ja kanamunan voi paistaa siinä yllä"

Alkuviikosta poutaisinta ja lämpimintä on etelässä, mutta sielläkään ei päästä hellelukemiin. Muulla maassa on sadekuuroja ja lämpötila on 15 asteen molemmin puolin.