Helsinkiläisäiti järkyttyi koulun siivottomuudesta: Siivooja avautuu kiireestä – "On pakko jättää töitä tekemättä tai tehdä ne huonosti, ettei itse fyysisesti hajoa"

Huoli lasten terveydestä



Etä-äiti on jo aiemmin pistänyt merkille, että monet kaupungin yleiset tilat ovat epäsiistissä kunnossa: kaikkialla on tahmeaa ja niin huonekalut kuin huoneiden pinnatkin vaatisivat kipeästi pientä pintaremonttia.

– Aivan kuten flunssat ja oksennustauditkin. Numero ykkönen on käsienpesu ja numero kakkonen on mahdollisesti se pintojen puhdistus.

Helsingin yliopistossa siivoojan töitä tehneen naisen mielestä perheenäidin huoli on aiheellinen – siivousresurssien vähentäminen on ihmisille todellinen terveysriski, joka ei näyttäisi helpottavan ainakaan lähitulevaisuudessa.

Resurssipula haastaa sekä henkisesti että fyysisesti



– On pakko jättää töitä tekemättä tai tehdä ne huonosti, ettei itse fyysisesti hajoa. Henkisesti sitä on aivan loppu, kun ei jaksa ja on liikaa töitä. Fyysisesti paikat kuluvat, kun on rasitusvammoja.