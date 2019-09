"Kylpyhuoneessa oli kirjaimellisesti sitä itseään nilkkoihin asti" – Marjatta on siivonnut lukuisia järkyttävässä kunnossa olevia suomalaiskoteja, katso kuvat!

Siivousyrityksessä työskentelevän mukaan ihmisillä on usein vääristynyt kuva siitä, missä kunnossa heidän kotinsa on. Välinpitämättömyys ja kiire ovat tulleet kodin siistinä pitämisen ja hygieniasta välittämisen edelle.

"Liesitasosta ei ollut näkyvillä yhtäkään valkoista kohtaa"

Muutto- ja häätökohteet ovat pahimpia



– On sellaisia, joihin on jätetty kaikki tavarat tai sellaisia, joissa lattioita saa kaltata puhtaaksi, jotta löydetään niiden perusväri. Kylpyhuoneissa ihmettelen välillä, mitä ihmettä niissä on tehty, että lopputulos on sellainen kuin on.