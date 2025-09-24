Lontooseen matkalla ollut Finnairin kone joutui kääntymään takaisin Helsinki-Vantaalle keskiviikkoaamuna. Finnairin mukaan syynä oli tekninen vika.

Finnairin viestintäpäällikkö Mari Kanerva vahvistaa MTV Uutisille, että lento tunnuksella AY1331 joutui kääntymään takaisin Helsinki-Vantaalle noin puolentoista tunnin matkanteon jälkeen.

Lento oli lähtenyt aikataulun mukaisesti aamukahdeksan aikoihin kohti Lontoon Heathrow’n lentokenttää.

– Teknisestä viasta ei ole sen tarkempaa tietoa, mutta on nähty järkevimmäksi palata hoitamaan se Helsinkiin, koska täällä on oma tekniikka ja valmiudet, Kanerva sanoo.

Kanervan mukaan lento joudutaan perumaan ja kyydissä olleet 309 matkustajaa uudelleenreitittämään. Suurin osa pääsee todennäköisesti jatkamaan matkaansa tänään.

– Luonnollisesti nyt, kun lento ei pääse Lontooseen, myös paluulento joudutaan perumaan. Siellä olisi ollut 143 matkustajaa, Kanerva kertoo.

– Tämän hetken arvion mukaan tilanne ei vaikuta päivän muihin lentoihin, Kanerva lisää.