Helsingissä loistanut Real Madridin brassitähti Manchester Unitedin tähtäimessä – neuvottelut edistyneet

Manchester United on aloittanut kautensa surkeasti. Sillä on alla tappiot Brightonille ja Brentfordille. Jälkimmäinen päättyi rumiin lukemiin 0–4. Seuran vetovoima siirtomarkkinoilla on kärsinyt jatkuvasta alisuorittamisesta, ja sillä on ollut vaikeuksia löytää kilpailijoihin vertailun kestäviä vahvistuksia eri pelipaikoille.