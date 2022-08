Mitä ihmettä? Elon Musk kertoi ostavansa Manchester Unitedin – "Olkaa hyvä"

Muskilla on ollut tapana julkaista valtavirrasta poikkeavia ja huomiota herättäviä twiittejä. Hänen tuoreimmasta julistuksestaan ei siis käy ainakaan heti ilmi, aikooko 51-vuotias oikeasti yrittää Valioliiga-seuran hankkimista itselleen.

Seura on tällä hetkellä amerikkalaisen Glazerin perheen omistuksessa. Joukkueen kannattajien vastarinta omistajia kohtaan on kuitenkin kasvanut vuosien saatossa, minkä takia Muskin twiitti on luonnollisesti herättänyt suurta innostusta United-fanien keskuudessa.