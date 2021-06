Helsingissä avattiin tänään jättiterassi – pöydät täyttyivät iloisista kaupunkilaisista

Torikortteleiden operatiivisen johtajan sekä kauppapaikkajohtajan Peggy Bauerin mukaan ensimmäinen terassipäivä on sujunut mallikkaasti.

– On sujunut mielettömän hyvin. Avasimme aamuyhdeksältä. Pelkäsimme vähän, että minkälainen päivän säästä tulee, mutta heti aamusta lähtien paikalla on ollut valtavan paljon ihmisiä, Bauer iloitsee.

Edellisvuonna Helsingissä järjestettiin vastaavanlainen suurterassi Senaatintorilla. Konsepti on pääpiirteittään sama edellisvuoteen verrattuna.

– Tänä vuonna paikka on hieman pienempi ja täällä on hieman vähemmän ravintoloita. Viime vuonna ravintoloita oli 16, kun tänä vuonna niitä on 12. Tänä vuonna olemme lisänneet todella paljon kulttuuri- ja taideohjelmaa, Bauer kertoo.