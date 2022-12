Helsingin kitkarengaspakotukselle kritiikkiä alan ammattilaiselta: "En ole nähnyt yhtäkään yksiselitteistä tutkimusta siitä ikinä"

Helsingissä on otettu käyttöön Suomen ensimmäinen nastarengaskielto, jonka rikkomisesta on määrätty 100 euron liikennevirhemaksuja. Vaikka kiellon taustalla onkin vasta kolmen talven mittainen kokeilu, eikä nastoilla ajamista ole rajoitettu muualla kuin Lönnrotinkadun läpiajoliikenteessä, on kaupunki tehnyt selväksi sen, että helsinkiläisten olisi sen mielestä hyvä vaihtaa kitkarenkaisiin.