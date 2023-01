Asiantuntijat lyttäävät Helsingin nastarengaskiellon – kaupunki vastaa kritiikkiin: "Laajin tutkimuksemme kieltämättä on 10 vuoden takaa, mutta..."

Helsingissä on otettu käyttöön Suomen ensimmäinen nastarengaskielto, jonka rikkomisesta on määrätty 100 euron liikennevirhemaksuja. Kyseessä on kolmen talven mittainen kokeilu, jossa nastoilla ajamista rajoitetaan Lönnrotinkadun läpiajoliikentessä.