Nastarengaskielto voimaan Helsingissä: Tänne ei ole nastoilla asiaa – poliisi valvoo

– Nastarenkaat aiheuttavat puolet katupölystä. Tällä hetkellä Helsingin keskustan autoista 70 prosenttia ajaa talviaikaan nastarenkailla ja 30 prosenttia kitkoilla. Tavoitteena on kääntää osuudet kymmenessä vuodessa toisinpäin, ympäristötarkastaja Milla Susi Helsingin kaupungilta kertoo.

Lönnrotinkatu on valittu kokeiluväyläksi, koska se kuilumainen katu, jossa on paljon melua ja katupölyä. Kadun käytölle on myös vaihtoehtoisia reittejä.