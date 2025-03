Kuohuttava tapahtumasarja Pelicansin hallissa – nyt kommentoidaan Lahdesta

Lahden jäähallin kaukalo joutui remonttiin tiistain Pelicans–Jukurit-ottelun jälkeen.

Jukurit haki tiistaina komean vierasvoiton, kun se kaatoi Pelicansin maalein 8–3 kolmannessa play out -ottelussa Lahdessa. Samalla mikkeliläiset siirtyivät ottelusarjassa 2–1-johtoon.

Ottelussa riitti pelitapahtumien lisäksi erikoisia sattumia, kun Lahden Isku-areenan kaukalo antoi periksi useaan kertaan taklausten voimasta. Yksi ja sama päätyovi aukesi peräti kolme kertaa.

Pääkuvan paikalla olevalta videolta näet, miten kaukalon luukut pettivät Lahdessa.

Vierasjoukkue Jukurien leiristä tapahtumia hämmästeltiin voimakkaasti.

– Ihmettelin tapahtunutta kovasti. Liigasta kerrottiin, että asia on viety eteenpäin. Näin ei voi jatkua. Se on iso turvallisuusriski. Eihän tällaista pitäisi sallia, Jukurien urheilujohtaja Mikko Hakkarainen jyrähti MTV Urheilun haastattelussa.

Lahden Isku-areenan omistaa Lahden kaupungin kiinteistöyhtiö Spatium Toimitilat. Yhtiön toimitusjohtaja Miika Laakso vakuuttaa, että jäähallin kaukalon ongelmaan on reagoitu. Korjaustöihin ryhdyttiin heti keskiviikkoaamuna.

– Siellä oli kaukalontoimittaja hyvin aktiivinen. Heti keskiviikkoaamusta olivat siellä paikalla katsomassa ja vaihtamassa joitain osia niihin salpoihin ja muita toimenpiteitä tekemässä. Toivotaan, ettei tämmäinen toistu, Laakso sanoo MTV Urheilulle.

Tarkkaa ongelman juurisyytä Laakso ei osaa kertoa.

– He vaihtoivat kaikkiin luukkuihin osia johonkin salpaan. Laitettiin vielä varmuudeksi sellaisia ylimääräisiä salpoja useampaan luukkuun. Katsotaan sitten kesän huoltotauolla, saavat tulla katsomaan kaikki vielä uudelleen.

Laakso hämmästelee kaukalon luukkuihin iskenyttä vikaa. Vastaavanlaista ei ole aiemmin tullut vastaan. Hän pitää tapausta omituisena ja hyvin valitettavana.

– Meillä on kuitenkin ihan tuliterä kaukalo, yhdeksän kuukautta vanha. Se on kesällä asennettu, Laakso sanoo.

– Jos joskus joku luukku on auennut jossain pelissä, se on inhimillistä. Nyt tosiaan monta kertaa aukesi, se on hyvin omistuista.

Pelicans isännöi Jukureita seuraavan kerran play outien viidennessä kohtaamisessa lauantaina. Silloin kaiken pitäisi Laakson mukaan olla kunnossa.

– Näin minulle on ilmoitettu, että asian pitäisi olla kunnossa, ettei vastaavaa tapahtuisi.