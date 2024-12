Karu tragedia vei kaiken – näin suomalaisseura nousi tuhkasta: "Loppu on urheiluhistoriaa"

Veikkausliiga-seura Gnistanin kausi sai dramaattisen käänteen heinäkuussa, kun sen kotistadion pääkatsomo tuhoutui rajussa tulipalossa. Ennen tulipaloa putoamista vastaan kamppailleen Gnistanin kausi sai upean käänteen, ja ensi kaudella – jos kaikki menee suunnitellusti – Oulunkylässä pelataan jälleen Veikkausliiga-jalkapalloa.

Veikkausliiga-seura Gnistanin päävalmentaja Jussi Leppälahti heräsi puhelimen villiin piipitykseen.

Edellisenä iltana Leppälahti oli nautiskellut yhdysvaltalaisrokkari Bruce Springsteenin konsertista Helsingin olympiastadionilla, mutta nyt tunnelma muuttui välittömästi. Oli heinäkuun 13. päivän varhainen aamu, ja Oulunkylän stadionin, Gnistanin kotikentän pääkatsomo oli ilmiliekeissä.

– Tuli selkeät tiedot joukkueen johdolta, kuvia paikan päältä, että stadion on tulessa, että tämä on niin kuin tässä, Leppälahti muistelee nyt lähes puolen vuoden takaisia tapahtumia.

– Mun ensimmäinen kommentti oli, että meillä on harjoitukset muutaman tunnin päästä. Missä me harjoitellaan? Hoitakaa meille kenttä. Sitten tietysti paljastui, että se onkin vähän isompi juttu, kun kaikki palaa. Kaikki irtaimisto, stadion ja kaikki, että meidän toiminta tulee keskeytymään.

Gnistanin toimitusjohtaja Ilkka Vanala kuvailee paloaamun tuntemuksiaan surrealistisiksi, epätodellisiksi.

– Eihän sitä kukaan voi kuvitella. Itsekin olin aloittanut huhtikuun alussa tuossa positiossa, niin tuo oli varmaan kaikkein viimeisin asia, mitä voisi kuvitella, että tulee vastaan. Sokki ja järkytys oli iso.

Vanala arvelee kuitenkin, että vasta Gnistan-perheeseen liittyneenä hänelle asian jäsentely oli osin helpompaa kuin vuosikymmeniä ympäristössä eläneille.

– Seurayhteisölle se oli vielä järkyttävämpi uutinen. Kaikki pysähtyi täydellisesti.

1:14

Tältä näytti Oulunkylän jalkapallostadionilla lauantaina 13. heinäkuuta, kun aamuyöllä riehuneen tulipalon jälkisammutustyöt olivat vielä käynnissä.

Nopea toipuminen

Pikakelaus heinäkuusta tähän päivään, ja Gnistanin joukkueen arki rullaa ainakin näennäisesti normaalilla tavalla. Joukkue harjoittelee Talin hallissa, pelaa harjoitusotteluita, valmistautuu tulevaan kauteen. Mukana on vanhoja, uusia ja testissä olevia pelaajia.

– Harjoitellaan ja luodaan pohjaa kaikelle. Kasataan joukkuetta. Valmentajina vähän testataan harjoitteita ja laitetaan käyntiin erilaisia hommia, Leppälahti kuvailee jalkapallojoukkueen talvista arkea.

Joulutauon jälkeen joukkueella alkaa pre-season-jakso, valmistautuminen uuteen Veikkausliiga-kauteen. Uusi kausi seuraa toistaan, mutta Leppälahti sanoo tilanteen olevan kaukana normaalista.

– Olosuhdepuoli on katastrofaalisella tasolla. Se on selviytymistä edelleen. Meillä on se kenttä Oulunkylässä, Mustapekka-areena, mutta siellä ei ole mitään pukukoppeja ja toimistoja edustusjoukkueelle. Eli meillä ei oikeastaan ole mitään tiloja, Leppälahti sanoo.

– Nyt harjoitellaan Talin hallissa, ja sitten pyöritään Talin hallin kahvion nurkissa ja erilaisissa kahviloissa – ja missä nyt voidaankaan – valmentajien kanssa palaveeraamassa ja tekemässä töitä.

Työnteko on haastavaa, mutta arki kulkee radallaan kaikesta huolimatta. Talin halli on Leppälahden mukaan loistava paikka harjoitella, vaikka muut tilat puuttuvatkin. Hän kiittelee haastattelun aikana moneen kertaan tukea, jota Gnistan on kesän tapahtumien jälkeen saanut eri tahoilta.

– Tämä on ollut tavallaan paluu omalla valmentajauralla jonnekin vähän taaksepäin, kun oli alemmissa divisioonissa tai junnuissa, että ei ole työtiloja eikä mitään. Pitää vähän innovoida koko ajan, Leppälahti sanoo.

– Talvi on haastava Gnistanille, mutta kohti valoa.

Gnistan palasi pelikentille kymmenen päivää tulipalon jälkeen, kun se tasasi pisteet Interin kanssa maalein 2–2. Päävalmentaja Jussi Leppälahden joukkueen hyvät otteet alkoivat tuoda tulosta.

"Heti oli kova tahtotila"

Gnistanilta paloi katsomorakennuksen mukana käytännössä kaikki. Pukukopit, työskentelytilat, kuntosali ja suuri määrä irtaimistoa tuhoutui.

Paloa seuraavalle päivälle merkitty kotiottelu IFK Mariehamnia vastaan peruttiin heti. Pelaajien kanssa sovittiin, että toiminta keskeytetään neljäksi päiväksi, jotta seurajohto sai aikaa järjestellä asiat uudelleen.

Leppälahti myöntää palon laajuuden selvittyä ajatelleensa, että Gnistanin kausi Veikkausliigassa oli ohi. Epätoivoa kesti vain hetken.

– Kyllä ensimmäinen ajatus itsellä oli, että kausi on tässä. Meillä meni kaikki, päävalmentaja muistelee.

– Hyvin nopeasti johto tiedotti, että homma jatkuu, että nyt on vähän haastavat päivät, otetaan pieni breikki ja järjestellään asioita. Sitten yritetään pelata puolentoista viikon päästä. Heti oli kova tahtotila.

Asiat alkoivat järjestyä. HJK tarjosi Gnistanille Töölön jalkapallostadionia veloituksetta käyttöön, ja Gnistan tarttui tarjoukseen. Varustetoimittajat laittoivat parastaan, ja uusia pelivälineitä alkoi pian löytyä. Leppälahti kiittelee myös joukkueensa yhteishenkeä.

– Kaikki laittoivat vanhoja futiskenkiä jalkaan, ja (Gnistanin keskikenttäpelaajalla) Joakim Latosella oli hauskaa, kun hän kaivoi jalkaan vanhat kengät, jotka ei sopineet yhtään. Tietyllä tavalla se oli tosi lämmin se ensimmäinen treenitapahtuma, Leppälahti sanoo.

– Yhteistyökumppanit olivat aivan super... Ruvettiin tosi nopeasti saamaan uutta kamaa. Jossain kesti ja meni vähän aikaa, mutta peruspaketteja rupesi tulemaan.

Uskomaton käänne

Palon jälkeen Gnistanin ensimmäinen ottelu vieraissa Interiä vastaan oli jo kymmenen päivän päästä, ja Gnistanin peli alkoi kulkea ennen näkemättömällä tavalla. Sarjanousija oli voittanut alkukauden 15 ottelustaan kaksi ja pelannut neljästi tasan. Runkosarjan lopun seitsemästä ottelustaan joukkue voitti viisi ja pelasi kahdesti tasan.

Leppälahti kertoo sopineensa ensimmäisissä harjoituksissa pelaajien kanssa, että jatkossa joukkue keskittyisi vain jalkapalloon.

– Gnistan on muutenkin pienten resurssien seura, jolla ei ole samoja resursseja kuin suuremmilla seuroilla Veikkausliigassa, ja nyt kun ihan kaikki on mennyt niin nyt kaikki selitykset pois. Meillä ei ole mitään muuta kuin meidän omat jalat ja meidän arvopohja ja meidän pelaaminen. Keskitytään vain siihen, Leppälahti avaa palaverin sisältöä.

– Sitten mentiin kentälle ja ruvettiin harjoittelemaan jalkapalloa. Se oli meidän valinta riisua siitä kaikki höpinä pois.

Tim Väyrysen sopimus Gnistanin kanssa julkaistiin vain viisi päivää tulipalon jälkeen. Väyrynen paukutti loppukauden 14 ottelussa viisi maalia ja oli yksi Gnistanin nousun takuumiehistä.

Yhtenä pontimena oli ilon tuominen suuren menetyksen kokeneiden ihmisten arkeen.

– Jos joku seuraihminen, joka ei voinut mennä kotikentälleen lapsensa kanssa pelaamaan futista, kun sitä kenttää ei ole, jos se saa hyvää fiilistä siitä, kun me taistellaan Interiä vastaan, niin hoidetaan se homma kuntoon. Se oli se lähestymistapa.

Karsintakurimuksessa ennen tulipaloa ollut joukkue nousi huiman loppukautensa ansiosta kamppailemaan paikasta ylemmässä loppusarjassa, mutta se lipesi niukasti käsistä. Gnistan selvitti tiensä vielä Eurolopputurnaukseen, ja vaikka paikka Euroopassa jäi saavuttamatta, oli kauden toinen puolisko ällistyttävä.

Kyse ei päävalmentajan mukaan kuitenkaan ollut dramaattisen kokemuksen yhteenhitsaavasta vaikutuksesta joukkueessa. Leppälahden mukaan Gnistan oli pelannut hyvin jo ennen tulipaloa, jonka jälkeen tekeminen alkoi realisoitua myös tuloksina. Kun samanaikaisesti joukkueeseen liittyivät uusina pelaajina maalivahti AJ Marucci ja hyökkääjä Tim Väyrynen, ja Roman Eremenko kuntoutui alkukauden pienestä lihasvammastaan huippuiskuun, oli Gnistan valmis tuloksentekoon.

– Kun katsotaan meidän tuloksia, se ei ollut ihan vielä realisoitunut (ennen tulipaloa), mutta kun katsotaan tuloksen taakse, se antoi odottaa, että saadaan voittoja, Leppälahti vakuuttaa.

Yhtä kaikki, Gnistanin kauden tarina sai upean päätöksen.

– Se loppu on urheiluhistoriaa, miten hieno suorittaminen joukkueelta, ja miten hienosti saatiin toiminta käyntiin, toimitusjohtaja Vanala sanoo.

– Se on jälkeenpäin katsottuna aika ikimuistoinen ja ainutkertainenkin tapahtumasarja, joka päättyi urheilullisesti loistavaan tulokseen ja kokonaisuutenakin sellaiseen tilanteeseen, minkä kanssa pystyy elämään ja selviämään ja rakentamaan tulevaisuutta sen pohjalta.

2:04

Gnistanin toimitusjohtaja Ilkka Vanala katsoi MTV Urheilun haastattelussa jo tulevaan, vaikka rajusta tulipalosta oli kulunut vasta joitakin tunteja.

Uusi katsomo

Sekavien ensi hetkien ja epätietoisuuden jälkeen kävi nopeasti selväksi, että Gnistan seurana selviytyy tulipalosta. Seuran vakuutukset olivat kunnossa, ja keskustelut vakuutusyhtiön kanssa etenivät suotuisasti.

Vanha katsomo saatiin puretuksi elo–syyskuun vaihteessa. Uusi keinonurmi palossa tuhoutuneen tilalle asennettiin muutamassa viikossa, mikä mahdollisti harjoittelun seuran junioreille.

Loppukauden pelit Töölön stadionilla vetivät kelvollisesti yleisöä, mutta oman oheismyynnin puuttuessa seura otti taloudellisesti takkiin verrattuna peleihin Oulunkylässä.

Huhtikuussa alkavalla kaudella Gnistanin tähtäimessä on paluu Oulunkylän stadionille. Palloliitto myönsi seuralle Veikkausliiga-lisenssin, tosin ehdollisena, sillä uusi katsomo on yhä rakentamatta.

– Vuodenvaihteen jälkeen toivottavasti rupeaa uutta kevyttä perustusta tulemaan ja moduulikatsomoa siihen. Saadaan katsomo-olosuhteet ja oheistilat, yleisöpalvelutilat kuntoon niin, että ”Ogelissa” pelataan ensi kaudella Veikkausliigaa, Vanala sanoo.

– On vakuutusyhtiön kanssa saatu tosi hyvässä dialogissa katsottua tämä, että saadaan ensi kauden väliaikaiskuviot vakuutuskorvauksella katettua. Kiinteistöjen osalta ollaan hyvässä tilanteessa.

Vanalan mukaan stadionille nousevan katsomon oheistilat ovat suuremmat kuin palaneessa katsomossa.

– Ensi kauteen lähdetään, jos ja kun kaikki menee nappiin, yleisöpalveluiden ja fasiliteettien näkökulmasta paremmissa katsomo-olosuhteissa, mitä oli ennen tulipaloa.

Uuteen katsomoon on määrä tulla 1 400 katsomopaikkaa. Aurinkokatsomossa, joka ei kärsinyt tulipalossa on 1 000 paikkaa. Lisäksi seisomakatsojia voidaan toimitusjohtajan mukaan ottaa viitisensataa, mikä tekee stadionin kapasiteetiksi noin 3 000.

Ensi kaudella Oulunkylän stadionilla pelaavat myös PK-35:n naisten ja miesten joukkueet.

Rahoitusta tarvitaan

Vaikka seuran vakuutukset olivat kunnossa, jäi irtaimistohankinnoista rutkasti maksettavaa. Vanaja kiittelee Gnistanin tukirahaston Kipinärahaston kautta tulleesta tuesta ja yhteistyökumppanien avusta, millä vakuutuskorvausten ja irtaimistohankintojen välistä euroeroa saatiin kavennettua.

– Ollaan 15 vuotta hankittu erilaisia tavaroita. Niiden arvonmääritys on varmaan paperilla eri kuin käytännössä. Siinä on omat haasteensa.

IF Gnistan Oy:n tilikautta jatkettiin 13 kuukauden mittaiseksi, joten koko taloudellinen totuus kaudesta selviää vasta myöhemmin.

– Toki tarvitaan omistajien ja pääomistajan rahoitusta tällä kaudella. En pysty lukuja vielä sanomaan, katsotaan mihin tullaan päätymään.

Jo nyt voi kuitenkin sanoa, että Gnistan on onnistunut nousemaan kirjaimellisesti tuhkasta.

– En olisi ikinä uskonut sinä aamuna, että missä tilanteessa tällä hetkellä ollaan. Saatiin 4–5 kuukaudessa käännettyä juttu ihan täysin sellaiseksi, ehkä voimavarakasikin siinä kokonaisuudessaan.

Tulevaisuudessa toimintaa on määrä kehittää edelleen. Jo ensi kesänä Gnistan järjestää Oulunkylän urheilupuistossa Kipinä festival -tapahtuman, ja tulevaisuudessa siintää uuden stadionin rakentaminen. Vanalan mukaan kaiken mennessä hyvin, osa uudesta stadionista voisi olla käytössä jo muutaman vuoden kuluttua.

Joukkueen rakentamisen puolesta Gnistan on Leppälahden mukaan paremmassa tilanteessa kuin vuosi sitten. Tuolloin Veikkausliigaan konkurssiin menneen Hongan vetäydyttyä nousseen seuran sarjapaikka varmistui vasta joulun alla. Nyt joukkuetta on päästy rakentamaan suunnitelmallisesti jo pitkään.

Leppälahdelle itselleen toinen kausi joukkueen peräsimessä on selkeämpi, kun toimintatavat muun valmennuksen kanssa ovat selkiytyneet.

– Lähtökohdat ovat paremmat. Samalla halutaan kehittyä ja kehittää toimintaamme. On todella paljon töitä, että voidaan pelata yhtä hyvä kausi kuin viime kaudella, Leppälahti sanoo.

Joukkueen kokoaminen on joulun alla kiivaasti käynniss. Yhden viime kauden avainpelaajan, Roman Eremenkon tilanne on vielä avoinna. Leppälahden mukaan Eremenko harjoittelee joukkueen mukana.

– Katsotaan, mikä tilanne talven aikana tulee olemaan.

Poliisi ei ole onnistunut tutkinnassaan selvittämään Oulunkylän stadionin katsomon syttymissyytä. Rikoksen mahdollisuutta ei ole voitu sulkea pois.

Syttymissyy jäämässä mysteeriksi?

Oulunkylän jalkapallostadionin pääkatsomon tuhonneesta tulipalosta tulee tammikuun alkupuolella kuluneeksi puoli vuotta. Palon jäljet on jo aikaa sitten siivottu, ja jälleenrakennuskin on käynnistynyt.

Aikaa on kulunut, mutta palon syttymissyy on yhä mysteeri. Helsingin poliisista kerrotaan, ettei palon tutkinnassa tullut läpimurtoa. Tutkinta kuitenkin jatkuu yhä. Poliisi tekee teknistä tutkintaa, mallinnuksia, joilla pyritään selvittämään, miten palo eteni. Syttymissyyn selviäminen näyttää kuitenkin koko ajan epätodennäköisemmältä.

Toimitusjohtaja Vanala toivoo, että syttymissyy vielä selviäisi.

– Jos katsoo puhtaasti operatiivisesti, mustavalkoisesti, sillä ei sinällään ole väliä, koska vakuutuskuviot menevät eteenpäin, ja asioita on saatu edistettyä, Vanala sanoo.

– Varsinkin näin isossa asiassa olisi henkisesti hyvä ja helpottava tietää, mikä se syy on ollut, koska siitä jää aina arvailuja, mistä se johtui. Oliko se tahallinen tai tahaton? Jos se oli tahaton, missä se syy on ollut. Ihmiset, jotka pitkään ovat olleet mukana, monelle heistä herää kysymys, että miksi juuri nyt ja noin nopeasti. Painaahan se varmasti mieltä monella ihmisellä.