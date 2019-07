Helsingin eliittialueelta vuokrataan pelkkää asunnon parvea 481 eurolla kuussa – "Hinta siitä, että luovun yksityisyydestäni"

Parven ja muiden käytössä olevien tilojen kooksi on ilmoitettu noin 10 neliömetriä, ja asumistilojen kerrotaan sopivan erityisesti naishenkilölle, esimerkiksi Helsinkiin muualta tulleelle opiskelijalle.

"Eihän tuo tyypillisin asumismuoto ole"

Parven neliöhinta on jopa kalliin asuinalueen maineessa olevan Ullanlinnan mittareilla kova: jos hintaa vertaa muihin alueen asuntoilmoituksiin palvelussa, kalleimmissakin ilmoituksissa asuntojen vuokrat pyörivät hinnoissa 35 euroa neliömetriltä.

Helsingin vanhan kantakaupungin alueelle, Eiralle, Ullanlinnalle, Kruununhaalle ja Etu-Töölölle, on paljon kysyntää, mutta uusia asuntoja alueelle ei juuri valmistu.

– Vaikeaa sanoa, tärppääkö ilmoitus. Elämäntilanteita on erilaisia. Mutta eihän tuo tyypillisin asumismuoto ole, sanoo Lönnroth.

– Pääkaupunkiseudulle on tulossa paljon opiskelijoita, ja opiskelijoille tarjotaan tyypillisemmin kommuunityyppisiä asumisratkaisuja.

"Tuo on hinta siitä, että luovun yksityisyydestäni"

MTV Uutiset tavoitti ilmoituksen tekijän ja vuokranantajan, joka kertoo, miten hinta on määräytynyt. Korkealta vaikuttavalle hinnalle löytyi inhimillinen peruste.

– Vuokrat ovat näillä huudeilla muutenkin kalliita ja ajattelin tuon olevan hinta siitä, että luovun omasta yksityisyydestäni. Asumistukikin on suunnilleen tuon verran, vuokranantaja perustelee.

Hän on tarjonnut majapaikkaa parveltaan jo neljä vuotta ja julkaisi asuntoilmoituksen, kun aiempi vuokralainen oli muuttamassa pois.

– Olen huomannut, että tällaiselle on tarvetta ja yhtään pettymystä ei ole ollut – tässä on asunut mukavia nuoria ihmisiä. Erityisesti ulkomaalaisten opiskelijoiden voi olla vaikeaa saada tietoa eri kaupunginosista ja tämä on koettu tarpeelliseksi.