Asuntoilmoitus hämmensi: Tamperelaiskämpästä puuttuu kylpyhuone – "Kainaloiden pesu voi juuri onnistua"

Tamperelaisessa vuokra-asunnossa ei ole lainkaan kylpyhuonetta. Kysyimme kiinteistönvälittäjältä, mistä on kyse.

Oikotie-sivustolla oli tarjolla vuokra-asunto, jossa on vessa mutta ei kylpyhuonetta.

49 neliömetrin kokoinen asunto sijaitsee Hämeenpuistossa Tampereen keskustassa kiinteistön kuudennessa kerroksessa. Asunnossa on yksi huone, keittiö ja wc. Olohuoneessa on makuualkovi.

Asunnon vuokraksi ilmoitettiin 490 euroa kuukaudessa.

Kylpyhuonetta ei laisinkaan

Monen huomio kiinnittyi asunnon wc-ratkaisuun. Asunnossa on vessanpönttö, lavuaari ja käsisuihku, mutta kylpyhuone loistaa poissaolollaan.

Ilmoituksessa kerrottiin, että "kainaloiden pesu voi juuri onnistua, mutta pesulle voi hakeutua myös erikseen varattavissa olevaan yhtiön yhteisiin saunatiloihin".

Toiseksi vaihtoehdoksi ilmoituksessa ehdotettiin kausikortin ostamista Tampereen kaupungin uimahalliin, mikä tekisi noin 135 euroa per vuosi.

Vessanpönttö, lavuaari ja käsisuihku löytyvät.Juhani Tuori

Asunto kiinnostaa kuitenkin

Kylpyhuoneen puutteesta huolimatta moni oli asunnosta kiinnostunut, kertoo sen vuokraamisesta vastaava kiinteistönvälittäjä Juhani Tuori Kankaanpään Laki ja Kiinteistö -firmasta.

Lyhyessä ajassa tuli paljon yhteydenottoja, ja moni käväisi esittelyssä asuntoa katsomassa.

– Kyllä meitä mietitytti omistajan kanssa, että kiinnostuuko siitä kukaan, mutta ehkä se tavallaan kertoo siitä, että edullisemmankin asunnon tarvitsijoita on, joille merkitsevää on ehkä asunnon sijainti. Sijaintihan on tosi hyvä, Tuori sanoo.

– Ilmeisesti ihmisillä on nokkeluutta ja valmiuksia ratkaista pesuhuoneen puuttumisen ongelma.

Tuori ei ole aiemmin nähnyt asuntoa, jossa ei olisi kylpyhuonetta. Hän kertoo, että heidän toimistonsa välittämät asunnot ovat aina tätä paremmassa kunnossa.

Tältä yksiössä näytti.Juhani Tuori

Talo vuodelta 1938

Talo on rakennettu vuonna 1938. Tuori sanoo, että tilaratkaisu saattaa liittyä siihen.

– Siihen aikaan rakennettiin asuntoja, joissa ei ollut kylpyhuonetta, vaan käytettiin enemmän taloyhtiön yhteisiä sauna- ja pesutiloja, hän pohtii.

Vuokralainen voi varata sauna- ja pesutilat käyttöönsä erillistä pientä maksua vastaan.

Asunnon kunnosta kerrottiin ilmoituksessa myös kuvin.Juhani Tuori

Rehellisiä asunnon kunnosta

Tuori kertoo, että asunnon kunnosta haluttiin olla alusta lähtien täysin rehellisiä. Ilmoituksessa tehtiin selväksi, että hyvässä kunnossa kämppä ei ole.

– En tiedä, onko ihan alkuperäisessä kunnossa, mutta ainakin lähes.

Hän lisää, että asunto on puolet halvempi kuin mitä tuon kokoinen parempikuntoinen vuokra-asunto kyseisessä taloyhtiössä olisi.

– Halusimme tarjota edullisen asunnon, hän sanoo.

Moni oli kiinnostunut vuokra-asunnosta.Juhani Tuori

Vuokraaminen on täysin vapaaehtoista

Asunnon esittelyteksti kirvoitti vähän kritiikkiäkin. Joku oli sitä mieltä, että ei tällaista saisi edes vuokrata.

Tuori painottaa, että heidän tarkoituksensa ei ole ollut pakottaa ketään muuttamaan siihen.

– Kenenkään ei ole pakko sitä vuokrata, mutta ainakin olimme mielestäni asunnon kunnon suhteen rehellisiä, hän sanoo.

14. helmikuuta julkaistu ilmoitus on poistettu Oikotien sivuilta samana päivänä, kun haastattelu MTV:lle tehtiin. Kiinteistönvälittäjä Tuori kertoi, että hänen käsityksensä mukaan uusi asukas on jo löytynyt.

