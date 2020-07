Helsingin Asemanaukiosta tuli villi länsi: Taksinkuljettajien riidat kärjistyneet jopa tappouhkauksiksi – "Ongelmia syntyy, koska kaikilla ei ole tilaa"

– Jonkinlaista sanaharkkaa ja tunteiden kuumenemista siellä on ollut, mutta ei mitään sen vakavampaa. Poliisi on soitettu paikalle, sen lisäksi paikalla olleet partiot ovat myös itse puuttuneet tilanteeseen, kuljettajia on ohjeistettu muutamaan otteeseen ja lopulta kun tilanne ei ollut parantunut, niin alue oli päätetty tyhjentää hetkeksi kokonaan, kertoo Helsingin poliisilaitoksen komisario Pasi Tuominen.