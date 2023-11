Uskaltaako taksilla enää kulkea? Näin valitset luotettavan kyydin

Taksiuudistus astui voimaan vuonna 2018 ja se on puhuttanut paljon . Huomenta Suomessa keskusteltiin siitä, voiko taksien turvallisuuteen enää luottaa. Vieraana olivat taksiyrittäjä Pauli Marjakangas ja Taksiliiton laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Salonen .

Taksiuudistuksen ongelmia jo korjattu

Taksiliiton laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Salonen kertoo, että uudistuksen jälkeen havaittuihin ongelmiin on tehty muutoksia. Hänen mukaansa yksi konkreettinen esimerkki on taksikupu. Jossain vaiheessa se ei ollut pakollinen, mutta nyt jälleen on.