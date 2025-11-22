Marraskuussa valmistunut uusi sähkönsiirtoyhteys tuo merkittävän lisän sähkötarjontaan.

Ensi talven sähkön keskihinnat eivät näyttäisi olevan kovin korkeat, jos ei mitään poikkeavaa tapahdu, sanoo Jukka Leskelä, energia-alan yritysten järjestön Energiateollisuuden toimitusjohtaja.

Päättyvän viikon puolivälin tienoilla tammikuun sähköfutuureista käytiin kauppaa noin 73 eurolla megawattitunnilta eli 7,3 sentillä kilowattitunnilta. Kun siihen lisätään verot ja sähkön vähittäismyyjien muut kustannukset, sähkön ennustetaan maksavan noin 10 senttiä kilowattitunnilta.

– Se on ihan normaali tilanne, kun talven sähköllä käydään kauppaa korkeammilla hinnoilla. Se tarkoittaa, että kuukauden sisällä on varmasti hyvin korkeita hintoja ja hyvin edullisiakin hintoja säistä riippuen, Leskelä sanoo.

Myös Fortumin Suomen kuluttajaliiketoiminnasta vastaava Tuomas Yrttiaho sanoo tilanteen olevan tällä hetkellä aika maltillinen.

Vuoden ensimmäiselle neljännekselle eli tammi–maaliskuun väliselle ajalle sähköstä käytiin kauppaa vajaan sentin halvemmalla futuurihinnalla.

– Maaliskuu on yleensä vähän halvempi ja tammikuu kalliimpi, koska tammikuussa odotetaan olevan enemmän pakkasta, Leskelä sanoo.

– Kun ilmat kylmenevät, kysyntä lisääntyy ja kysynnän sekä tarjonnan mukaisesti hinta nousee. Se näkyy futuurihinnoissa. Ne ovat hinnat, joilla tällä hetkellä käydään kauppaa tulevien kuukausien sähköstä. Niissä on sisällä se tieto, joka tällä hetkellä on käytettävissä, Yrttiaho sanoo.