Helmut Marko jyrähti Verstappenin sopimusasioista

Helmut Marko yritti olla suorapuheinen Max Verstappenin tulevaisuudesta Silverstonen varikolla käydyn spekulaatiomyrskyn keskellä.

Red Bullin pitkäaikainen moottoriurheiluneuvonantaja ja nelinkertaisen maailmanmestarin uran keskeinen mentori Helmut Marko kertoi Kleine Zeitungille, ettei Verstappen ”ole allekirjoittanut sopimusta eikä voikaan”.

Marko näin kiisti huhut, joiden mukaan Verstappenin sopimuksen irtisanomislausekkeet olisivat astuneet voimaan, ja hän on valmis allekirjoittamaan sopimuksen vuodeksi 2026 ja sen jälkeen.

Kuljettaja itse käytti Silverstonen varikolla tuttua rutiiniaan olla paljastamatta lähes mitään ympärillään meluaville toimittajien joukoille, mutta yksi rohkea toimittaja kysyi hollantilaiselta: Miksi leirisi sitten puhuu Mercedeksen kanssa?

– Kuka niin sanoo? nelinkertainen maailmanmestari vastasi.

– Mercedes, toimittaja vastasi.

Verstappen hylkäsi myös ajatuksen, että hän saattaisi sitoutua uudelleen Red Bulliin, jos Christian Horner syrjäytetään.

– En tiedä siitä mitään. Enkä puhu sopimuksestani. Se tekee asiasta vähän helpompaa kaikille.

– Minulla ei rehellisesti sanottuna ole mitään lisättävää siihen, mitä sanoin viime viikolla. Minä päätän omasta tulevaisuudestani, Verstappen tyytyi sanomaan.

"Jotain tapahtuu"

Silti Verstappen vaikutti olevan paremmalla tuulella tilanteen suhteen kuin Marko. Nyt se vain alkaa ärsyttää, 82-vuotias itävaltalainen myönsi.

– Samat kysymykset koko ajan ja annamme aina samat vastaukset, koska mikään ei ole muuttunut alkuperäisessä tilanteessa.

McLarenin toimitusjohtaja Zak Brown kuitenkin vakuutti, että ”hänellä on tunne, että jotain on tapahtumassa”. Entinen F1-kuljettaja Ralf Schumacher on tallipäällikön kanssa samoilla linjoilla.

– Minusta tuntuu, että tohtori Marko on luopunut taistelusta Verstappenista, hän kertoi Sky Deutschlandille.

– Hän ymmärtää, että Verstappen todennäköisesti lähtee – ja sitten vielä suurempi ongelma on tiimin kokoonpano.

– Heillä on nyt suunnittelija, jolla ei ole otetta kyseisen auton suunnittelusta, Schumacher linjasi.