Helmarien päävalmentaja otti kantaa MM-karsinnoissa nähtyihin murskalukemiin – "Olen itse kahden vaiheilla"

Viime perjantaina pettymyksekseen 1–1-tasapelin Slovakiassa pelannut Helmarit odottaa tiiviisti puolustavaa vastustajaa, vaikka Georgialla on allaan kaksi pahemman luokan rökäletappiota.

Signeul vahvisti, että Suomen maalitykki Linda Sällström on sivussa myös Georgia-ottelusta takareiden rasitusvamman takia.

Maaliero 0-35

Georgian kahden edellisen karsintaottelun tuloksista voi päätellä, että joukkueen matala puolustusmuotokin on päässyt hajoamaan. Maa kärsi viime viikolla Ruotsille nöyryyttävän 0–15-tappion, ja sitä ennen Irlanti takoi marraskuussa joukkuetta vastaan 11–0-voiton. Lohkojumbon maaliero on viiden ottelun jälkeen 0–35.

Myös muissa MM-karsintalohkoissa on nähty useita otteluita, joissa kärkijoukkue on iskenyt heikompiaan vastaan kaksinumeroisen määrän maaleja. Valtavimman voiton on ottanut Englanti, joka kukisti Latvian peräti 20–0.