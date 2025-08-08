Palaako paahtava helle takaisin Suomeen? Markus Mäntykannas on huolissaan aivan muusta asiasta

Meteorologin mukaan Suomen ja eteläisen Euroopan säässä on selvä ero. Markus Mäntykannas sanoo olevansa huolissaan saapuvista ukkosista.

Jo useamman päivän Suomen lämpötilat ovat pysyneet maltillisempina helteiden liikkuessa muualla Euroopassa.

Mitä etelämpään Euroopassa mennään, sitä lämpimämpää ilma on. Esimerkiksi Espanjan seudulle ennustetaan tuleville päiville jopa 40 asteen lämpötiloja.

Mutta ovatko nämä lämmöt tulossa myös Suomeen, meteorologi Markus Mäntykannas?

– Helle ei näillä näkymin pääse Suomeen. Pysymme noin 20 asteen lukemissa.

Viilenevä ilma ei kuitenkaan tee vielä syksyä, vaan edessä on vielä monta kesäistä päivää.

Toisin sanoen nyt on idyllinen aika viettää aikaa ulkona, jos haluaa nauttia hieman viileämmästä kesästä.

Myös yöt pysyvät viileinä. Paikoin päästään jopa alle 10 asteen lukemiin yön aikana.

Rajut ukonilmat voivat pahentaa maastopaloja

Mäntykannas kertoo olevansa huolissaan saapuvista rajuista ukonilmoista Euroopan ylle.

Koska kovat helteet ovat kuivattaneet maata, ukonilmat voivat sytyttää vielä laajempia maastopaloja.

– Tällä voi olla hyvinkin ikäviä seurauksia.

Korkeiden lämpötilojen raja kulkee Keski-Euroopan halki. Jos matkalle aikoo vielä lähteä, on hyvä varautua tukalaan meininkiin.

– Voi olla, että iltapäivällä ulkona ei pysty tekemään yksinkertaisesti mitään. Helteille muun Euroopan osalta ei näy loppua.

Mäntykannas kertaa lisäksi tulevan viikonlopun sään.