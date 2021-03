Brasiliassa koronaepidemian vaatimien kuolonuhrien määrä on noussut jo yli 300 000:een. Eteläisessä Santa Catarinan osavaltiossa maan korona-arkea elää myös suomalainen Minni Karttunen, joka lentoperuutusten takia on joutunut viettämään aikaa miehensä suvun kotiseudulla suunniteltua pidempään.

Hänen mukaansa kauppojen ovella on käsidesipisteet ja ovella mitataan myös lämpötila ranteesta. Ravintolat ovat kiinni mutta noutoruokabisnes pyörii ja pankkeihin on pitkiä jonoja.

Bolsonarolle löytyy vielä tukijoita

– Se on kyllä kumma, että vielä kaiken tämän jälkeen jotkut on sitä mieltä, että Bolsonaro on vastaus Brasilialle. Mutta kyllä suurin osa on nähnyt, että asiat eivät toimi ja jotain uutta tarvitaan, Karttunen kertoo.