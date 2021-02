Rokotepula pelottaa köyhää Afrikkaa – MTV tavoitti lääkärin virusmuunnoksen runtelemasta Swazimaasta: "Valmistaudumme jo kolmanteen aaltoon"

Swazimaahan eli Eswatiniin ei ole vielä saatu ensimmäistäkään koronavirusrokotetta, vaikka paikallinen epidemiatilanne on surkea. Lääkärit ilman rajoja -järjestön Swazimaan toiminnanjohtaja Bernhard Kerschberger kertoo MTV Uutisille, että maa on juuri toisen korona-aallon harjalla.

– Ihmisiä kuolee paljon, ja heistä suuri osa on terveydenhuoltohenkilökuntaa. Suuri ongelma on, että terveydenhuolto ei kestä uusia tartuntamääriä, Kerschberger kertoo.

Rokotteita saadaan odottaa

Toiveena solidaarisuus

Korona ei ole ainoa epidemia

Pienessä maassa paljon tartuntoja

Lähes 60 miljoonan asukkaan Etelä-Afrikan koronatilanne on yksi maailman pahimmista, ja puolet koko maanosan tartunnoista on todettu siellä. Tartuntoja on vahvistettu lähes puolitoista miljoonaa ja kuolemia on kirjattu liki 50 000.