Onko satojatuhansia ihmisiä vuosittain surmaava malaria kohta kukistettu? Rokotekoe lupailee läpimurtoa: "Ennennäkemättömän tehokas"

Rokotteen nimi on tähtiensotamainen R21/Matrix-M .

Tätä rokotetta on kokeiltu vuoden ajan 450 lapselle Burkina Fasossa Länsi-Afrikassa. Rokotteen kehittäjien mukana se antaa jopa 77 prosentia suojan rokotetuille.

Rokotetta kehitetään Oxfordin yliopistossa, jonka Jennerin instituutissa on kehitetty myös muun muassa Astra Zeneca -lääkeyhtiön myymää koronavirusrokotetta.

Ylittäisi WHO:n rajan

Malaria on rokotteiden kehittäjille visainen vitsaus. Hyttysten levittämien malarialoisten geeniperimä on koronaviruksia paljon suurempi, ja toimiakseen malariarokotteen immuunivasteen on oltava tehokas.