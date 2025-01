Yli sata kuollut, joukossa ainakin yksi etninen lynkkaus – taustalla taistelu arvomineraaleista

USA:n ulkoministeri Rubio patisti Ruandan presidenttiä taistelujen lopettamiseen. Ruandan tukemat M23-kapinalliset näyttivät ottaneen haltuun tärkeän Goman kaupungin.

Kongon demokraattisessa tasavallassa on kuollut jo yli sata ihmistä taisteluissa Goman kaupungissa. Lisäksi lähes tuhat ihmistä on haavoittunut. Uutistoimisto AFP on kerännyt tiedot kaupungin sairaaloista.

Tilanne maan itäosassa sijaitsevassa Gomassa on pahentunut viime päivinä, kun Kongon asevoimien ja Ruandan tukemien M23-kapinallisten väliset taistelut ovat kiihtyneet. Goma sijaitsee Ruandan rajalla ja on tärkeä alueellinen keskus.

Tiistaina kapinalliset ottivat haltuunsa kaupungin lentokentän. On epäselvää, kuinka suuri osa Gomasta on kapinallisten hallussa. AFP:n toimittajien mukaan Goman kaduilla näkyi tiistai-iltana vain M23:n ja Ruandan asevoimien sotilaita. Turvallisuuslähteen mukaan yli 1 200 kongolaissotilaista oli antautunut.

Kongon demokraattisen tasavallan ulkoministeri kertoi tiistaina, että tammikuun aikana jo yli puoli miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan maan itäosassa.

YK:n rauhanturvaajat varoittivat tiistaina, että taistelut voivat johtaa etnisesti motivoituneen väkivallan kiihtymiseen. Rauhanturvaoperaation edustajan mukaan viime päivinä on tullut tietoon ainakin yksi etnisesti motivoitunut lynkkaus Gomassa. Etnisillä jännitteillä on alueella pitkä varjo, joka juontuu etenkin Ruandan vuoden 1994 kansanmurhasta.

Hankausta Ruandan kanssa

Kenia isännöi keskiviikkona Itä-Afrikan yhteisön ylimääräistä virtuaalikokousta. Kongon demokraattisen tasavallan presidentin Felix Tshisekedin oli tarkoitus keskustella kokouksessa Ruandan presidentin Paul Kagamen kanssa, mutta Kongon valtiollinen uutistoimisto kertoi keskiviikkona, ettei Tshisekedi osallistu kokoukseen.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio puhui tiistaina Kagamen kanssa ja patisti taistelujen lopettamiseen. Rubio vaati välitöntä tulitaukoa ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittamista. Ruandan presidentti kuvaili keskustelua "tuottoisaksi".

Sekä YK:n turvallisuusneuvosto että Afrikan unioni ovat lausunnoissaan vaatineet M23-kapinallisia laskemaan aseensa ja vetäytymään valtaamiltaan alueilta. Kongon demokraattinen tasavalta on ollut tyytymätön siihen, että lausunnoissa ei ole suoraan mainittu Ruandaa.

Maan pääkaupungissa Kinshasassa mielenosoittajat hyökkäsivät tiistaina useiden maiden suurlähetystöihin, ilmeisesti suuttuneina siitä, että nämä eivät ole estäneet taistelujen leviämistä maan itäosassa.

Hyökkäyksen kohteeksi joutuivat ainakin Ruandan, Ranska, Belgian, Yhdysvaltojen, Kenian, Etelä-Afrikan ja Ugandan suurlähetystöt. Yhdysvallat kehotti kansalaisiaan lähtemään Kongon demokraattisesta tasavallasta.

Kongon demokraattisen tasavallan mukaan Ruanda haluaa päästä käsiksi Kongon itäosan laajoihin mineraalivarantoihin.

YK:n raportti totesi viime kesänä, että M23:n rinnalla taistelee enintään 4 000 ruandalaissotilasta. Raportin mukaan Ruanda käytännössä kontrolloi M23:n toimintaa.

M23 valtasi Goman myös loppuvuodesta 2012, mutta seuraavana vuonna Kongon hallituksen joukot valloittivat kaupungin takaisin YK.n tuella. Kapinallisryhmä pulpahti takaisin pinnalle vuonna 2021 ja alkoi taas vallata alueita Kongon itäosassa.