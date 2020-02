Helena Petäistön kolumni: Venäläisiä varottava myös Pariisin pormestarikisassa

Nyt ensimmäinen seksiskandaali

Kun maailman tärkeimpiin metropoleihin kuuluvan Pariisin pormestarin paikkaa piti ensin hallussaan gaullistien johtohahmo Jacques Chirac peräti 18 vuoden ajan, oli rauha maassa. Sen jälkeen on nähty korsikalainen rötösherra, ensimmäinen homopormestari ja ensimmäinen naispormestari – ja nyt ensimmäinen seksiskandaali.

Mutta kun yhden pormestariehdokkaan valmiudessa olevat perhekalleudet pongahtavat koko komeudessaan kaiken kansan pällisteltäviksi nettiin höysteenä ehdotukset videon alkujaan vastaan ottaneelle Alexandra-kaunottarelle, on skandaali valmis.

Kyse vakavasta asiasta

Media penkoo ja paljastaa poliitikkojen raharötöksiä minkä ehtii, mutta yksityiselämä on perinteisesti jätetty rauhaan. Viime vuosina netti on tuonut vähän muutosta tilanteeseen, mutta ihan hirveästi poliitikkojen seksisotkut eivät ranskalaisia kiinnosta, sillä omissakin on ihan tarpeeksi vatvomista.