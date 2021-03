Helena Petäistön kolumni: Ex-presidentin vankeustuomio oli kova uutispommi – ei vain Sarkozylle itselleen vaan koko Ranskalle

Sarkozyn Rue de Miromesnilin toimistonsa porteilla jonottaa yhä mustia autoja ja ovi käy tiheään. Entinen oikeistojohtaja pitää nykyisen tasavaltalais-, entisen gaullistipuolueen nyörejä edelleen hyppysissään, ja nykyinen puoluejohtaja Christian Jacob, hänen entinen ministerinsä, on hänen uskollinen lakeijansa. Jacobin välitön lausunto vankilatuomion jälkeen olikin viiltävä: "Tuomion suuruus on täysin suhteeton ja osoitus oikeuden ajojahdista".

Sarkozylla on yhä huomattava kannattajakunta, ja hänen vaikutusvaltansa ulottuu aina Élysée-palatsiin asti, sillä edes Macron ei epäröi konsultoida ajoittain entistä tasavallan presidenttiä.

Macronin ja Sarkozyn väsymättömässä energiassa ja rohkeudessa on niin paljon yhtäläisyyttä, että Macronia kutsutaankin pikkuilkeästi "sivistyneeksi Sarkozyksi".

EU-pöydissä Durecell-Sarkozy oli vähän outolintu, joka kyllä pursusi energiaa ja jonka nopean toiminnan ansioksi on laskettava euron pelastaminen vuoden 2008 finanssikriisissä hetkellä, jolloin hidassoutuinen Merkel vielä mietti, mitä tehdä.

Kun monimutkaiset kiemurat oikukkaan Cécilia-vaimon kanssa päättyivät siihen, että tämä lähti ovet paukkuen Élysée-palatsista ja muutti New Yorkiin Davosin talousfoorumin puuhamiehen ja – mon Dieu! mikä kunnianloukkaus! – Sarkozyn hyvän ystävän kanssa, huokaistiin porvariskodeissa kuitenkin helpotuksesta.

Tältä ajalta jäi Ranskan poliittiseen elämään lentäväksi lauseeksi Sarkozyn nousukasmainen tokaisu: "Jos 50-vuotiaana ei ole Rolexia ranteessa, on epäonnistunut elämässään". Nyt kuluneella viikolla lause onkin kääntynyt muotoon: "Jos 60-vuotiaana ei ole nilkkapantaa, on epäonnistunut elämässään". Yhden vuoden ehdoton vankilaosuus toteutetaan siis Sarkozyn kohdalla elektronisella nilkkapannalla.

Ranskassa, jossa on koko länsimaisten demokratioiden vahvin presidentinvalta, ovat presidentinvaalikampanjoiden budjetit tähtitieteellisiä. Yhdysvaltain tapaan puolueet joutuvat järjestämään valtavia vaalikokouksia, joihin lain sallima vaalirahoitus ei tunnu juuri millään puolueella riittävän.

Sarkozyn lukuisissa tutkinnoissa ja oikeudenkäynneissä on kyse vaalirahoituksesta. Samasta syystä sai myös entinen presidentti Jacques Chirac aikoinaan kahden vuoden ehdollisen vankeustuomion. Mutta Sarkozy on maan ensimmäinen viidennen tasavallan presidentti, joka on saanut ehdottoman vankeustuomion.