Helena Petäistön kolumni: Juhlintaa seuraa aina dagen efter

Vaalituloksen selvittyä klo 20 uutta presidenttiä äänestänyt kansa saapuu julkisin varoin järjestettyyn juhlintaan johonkin Pariisin paraatipaikoista, Sarkozyn tapauksessa Pariisin oikealla rannalla sijaitsevalle valtavalle Concorden aukiolle. Presidentin puheen ja Marseljeesin jälkeen vauhdikas musiikki ryydittää juhlintaa myöhään yöhön, joskus aamunkoittoon asti. Puheen jälkeen presidentin oma porukka ja puoluetoverit juhlivat tavallisesti puolueen päämajassa, jossa pöydät notkuvat herkkuja, ja tarjolla on hyvää viiniä ja shampanjaa, ja media seuraa illan kulua paikalla.

Ravintola, josta tuli kirosana

Sarkozyn omat juhlat olivatkin sen sijaan järjestetty Pariisin Champs Élysées’llä sijaitsevassa ravintolassa nimeltä Fouquet’s, joka on kerran vuodessa parrasvaloissa siksi, että siellä juhlitaan caesareita, Ranskan oscareita, salamavalojen räiskeessä elokuvaväen kesken. Mutta jos Fouquet’sin nimi ei ollut vielä ollut ihan kaikkien ranskalaisten tiedossa, sen illan jälkeen oli nimi kyllä iskostunut maan perimmäisenkin kolkan jokaisen asukkaan mieleen – useimmille kirosanana.

Macronin yöt

Macron ilmoitti jo viisi vuotta sitten, että sen viisi vuotta, jotka hänelle on annettu maan johtamiseen, hän käyttää kokonaan Ranskan asioiden hoitamiseen. Kun lomakuukausi elokuu koittaa, Macron muuttaa presidentin Etelä-Ranskan loma-asuntoon, Bregançonin linnaan, jota onkin Macronin kaudella alettu kutsua Élysée sur Meriksi eli Merenranta-Élyséeksi. Siellä lomapäivän työohjelma poikkeaa Élysée-palatsin ohjelmasta vain siinä, että Bregançonissa voi uurastamisen välissä pulahtaa uima-altaassa.

Perinteisesti syyskuu on Ranskassa aina rauhatonta aikaa, kun ay-liikkeet ryntäävät kadulle osoittamaan mieltään jo ennen kuin lainsäädäntötyö on edes päässyt alkamaan. Macronin aikana hallituksen päämiehen varustautuminen syksyn koetuksiin tarkoittaa sitä, että pääministeri lomailee elokuussa vain viikonloppuisin. Muu hallitus on määrätty lomailemaan vain kotimaan rajojen sisällä niin, että ministerit ovat aina valmiudessa keskeyttämään lomansa milloin tahansa. Tänä kesänä muun muassa sisäministeri ja sosiaaliministeri ovat käyneet metsäpalopaikoilla kesken lomansa.